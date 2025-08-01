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С начала года в многоквартирных домах области заменили 32 лифта

Новости ЖКХ / Новости
С начала года в многоквартирных домах области заменили 32 лифта


С начала 2025 года фондом капремонта области принято 103 вида строительно-монтажных работ в 81 многоквартирном доме региона. Работы включали капремонт крыш, фасадов, внутридомовых инженерных коммуникаций, а также замену лифтового оборудования.

"С начала года в рамках краткосрочного плана областной программы капремонта в многоэтажках региона заменили 32 лифта. В том числе в доме № 22/26 по улице Слонова в Саратове, где заменили сразу два лифта. Современное лифтовое оборудование обеспечивает комфорт передвижения для жильцов. Новые модели отличаются плавностью хода, бесшумной работой и удобством эксплуатации. Это особенно важно для пожилых людей, семей с маленькими детьми и маломобильных групп населения", - отметил замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

Проверить, включен ли дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на официальном сайте Фонда (https://fkr64.ru/).