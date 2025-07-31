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«Межведомственная комиссия проверила ход модернизации водоснабжения в Саратове»

Новости ЖКХ / Новости

В Саратове прошла выездная инспекционная проверка работ по замене водопроводных и канализационных магистралей. Мероприятие проведено в рамках реализации федеральной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
«Межведомственная комиссия проверила ход модернизации водоснабжения в Саратове»

Цель программы
Главная задача — повысить надёжность коммунальной инфраструктуры и улучшить качество жизни жителей Саратова. Реализация проекта способствует долгосрочной устойчивости систем водоснабжения и водоотведения в городе.

«Межведомственная комиссия проверила ход модернизации водоснабжения в Саратове»

Состав комиссии
В проверке приняли участие представители:
- Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области
- МУП «СарВодоКанал»
- Прокуратуры
- Дорожного комитета
- Депутатского корпуса
От общественности — члены Общественного совета по вопросам ЖКХ при Правительстве региона:
М.А. Марков (председатель), А.В. Дюжаков и Л.В. Брезгунова.

Результаты осмотра

«Межведомственная комиссия проверила ход модернизации водоснабжения в Саратове»

По итогам проверки комиссия отметила:
- Высокий уровень организации строительных работ
- Использование современных технологий при замене сетей
- Монтаж мощных коллекторов, обеспечивающих устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения
Особое внимание уделено соблюдению технических норм, сроков и безопасности на объектах.

«Межведомственная комиссия проверила ход модернизации водоснабжения в Саратове»

План дальнейших действий
Для обеспечения постоянного контроля над ходом работ инспекции будут проводиться регулярно — 1–2 раза в месяц. Это позволит оперативно выявлять и устранять возможные нарушения, а также контролировать качество и сроки выполнения всех этапов модернизации.