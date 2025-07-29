Комиссия проверила ход масштабного ремонта водопроводных сетей в Саратове

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Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин вместе с членами региональной комиссии проверили ход реконструкции сетей МУПП «Саратовводоканал». Работы начались в этом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина — в рамках первого этапа планируется обновить более 30 км наиболее изношенных участков водопровода.В инспекции участвовали:- заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Мышев,- депутаты областной думы Дмитрий Полулях и Александр Анидалов,- представители администрации Саратова, городской думы, прокуратуры и общественности.Комиссия посетила улицы Соколовая и Валовая, а также посёлок Юбилейный и Алексеевский овраг, где уже идёт активная замена труб. Михаил Бутылкин подчеркнул, что ремонт в первую очередь коснётся аварийных участков, где регулярно возникали прорывы. Сейчас все работы выполняются в соответствии с утверждённым графиком.Министр поручил подрядчикам минимизировать неудобства для жителей и строго соблюдать сроки:«По решению губернатора в Саратове впервые за долгие годы проводится столь масштабная реконструкция коммунальных сетей. Параллельно идёт ремонт дорог, дворов и зелёных зон. Важно поддерживать порядок на этих территориях во время работ и быстро привести их в нормальное состояние после завершения».«Масштаб, конечно, существенный, и по объему и по сложности работ, и по применяемым технологиям, работы достаточно оригинальные, новаторские. Поэтому я надеюсь, что все это будет эффективно», - сказал депутат Александр Анидалов.Комиссия планирует продолжить мониторинг объектов «Саратовводоканала» с регулярными выездами на места.