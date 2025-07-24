24 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:18 | 24 июля
Родители энгельсских учеников взяли на контроль ремонтные и строительные работы в школе № 20
19:17 | 24 июля
Саратовцы отправились на Молодежный форум «иВолга»
19:12 | 24 июля
Врач отметила важность решения губернатора о дополнительном финансировании на закупку бесплатных лекарств
18:50 | 24 июля
В Саратовской области завершилось строительство 8 новых площадок для сдачи нормативов ГТО
17:30 | 24 июля
На водозаборе «Михайловский» в Татищевском районе появится новая скважина
17:30 | 24 июля
Почти 20,5 тысячи многодетных семей региона получили удостоверения единого образца
17:00 | 24 июля
В Саратовской области расширили условия предоставления бесплатной юридической помощи семьям с детьми
16:47 | 24 июля
Министр инвестиционной политики Александр Марченко: Производств с высоким классом опасности на территории Столыпинского индустриального парка не планируется
16:00 | 24 июля
Саратовская область направит своих лучших представителей на IV Международный детский культурный форум
15:34 | 24 июля
Историк Кубанкин: «Памятнику Боголюбову в Саратове быть!»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На водозаборе «Михайловский» в Татищевском районе появится новая скважина

Новости ЖКХ / Новости
В целях улучшения качества водоснабжения и бесперебойного обеспечения водным ресурсом в четыре муниципальных района будут направлены средства из резервного фонда правительства Саратовской области. Деньги получат Татищевский, Энгельсский, Ртищевский районы и город Петровск. Объем финансирования составит свыше 49 млн рублей. Соответствующий документ подписал губернатор Роман Бусаргин.


В Татищевском районе на реконструкцию скважины и устройство водопроводной сети на водозаборе «Михайловский» - это одно из двух гидротехнических сооружений, которое питает райцентр - будет направлено свыше 4 млн рублей. По словам заместителя главы администрации района, начальника управления индустриальной, строительной и коммунальной политики Дмитрия Киселева, текущая мощность двух действующих скважин на водозаборе «Михайловский» недостаточна для обеспечения водой всего р.п. Татищево, особенно в жаркую погоду. Выделенные средства позволят пробурить и подключить новую скважину, что существенно снизит риски нехватки воды и улучшит качество водоснабжения в летний период:

- У нас на полигоне «Михайловский» сейчас работают две скважины, объёма воды на весь посёлок не хватает в жаркую погоду, так как идёт большой разбор воды, из-за чего насосы работают на максимум, но воды всё равно недостаточно. Глава района написал в адрес губернатора обращение с просьбой выделить из резервного фонда денежные средства на бурение третьей новой скважины для увеличения объёма воды. Бурение новой скважины снизит риски нехватки или некачественной подачи водоснабжения в пик летней жары. Губернатор Роман Викторович Бусаргин поддержал район в этом вопросе, и в оперативном порядке по его поручению выделены средства из областного бюджета на бурение новой скважины, на подключение к системе существующего водоснабжения, на электрику и автоматику новой скважины. Денежные средства поступят в ближайшие дни, и сейчас администрация района готовит документацию для объявления конкурсных процедур.