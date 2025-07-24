На водозаборе «Михайловский» в Татищевском районе появится новая скважина

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В Татищевском районе на реконструкцию скважины и устройство водопроводной сети на водозаборе «Михайловский» - это одно из двух гидротехнических сооружений, которое питает райцентр - будет направлено свыше 4 млн рублей. По словам заместителя главы администрации района, начальника управления индустриальной, строительной и коммунальной политики Дмитрия Киселева, текущая мощность двух действующих скважин на водозаборе «Михайловский» недостаточна для обеспечения водой всего р.п. Татищево, особенно в жаркую погоду. Выделенные средства позволят пробурить и подключить новую скважину, что существенно снизит риски нехватки воды и улучшит качество водоснабжения в летний период:- У нас на полигоне «Михайловский» сейчас работают две скважины, объёма воды на весь посёлок не хватает в жаркую погоду, так как идёт большой разбор воды, из-за чего насосы работают на максимум, но воды всё равно недостаточно. Глава района написал в адрес губернатора обращение с просьбой выделить из резервного фонда денежные средства на бурение третьей новой скважины для увеличения объёма воды. Бурение новой скважины снизит риски нехватки или некачественной подачи водоснабжения в пик летней жары. Губернатор Роман Викторович Бусаргин поддержал район в этом вопросе, и в оперативном порядке по его поручению выделены средства из областного бюджета на бурение новой скважины, на подключение к системе существующего водоснабжения, на электрику и автоматику новой скважины. Денежные средства поступят в ближайшие дни, и сейчас администрация района готовит документацию для объявления конкурсных процедур.