Почти 21 миллион рублей получит Ртищевский район на улучшение качества водоснабжения

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Соответствующий документ подписал губернатор Роман Бусаргин.Ртищевский район получит почти 21 млн рублей на реконструкцию скважины № 9 и ремонт аварийного участка водопровода на улице Максима Горького.«Участок водопровода на улице Максима Горького, проложенный более 35 лет назад, давно нуждается в ремонте. Выделение денежных средств из резервного фонда правительства Саратовской области позволит решить многолетнюю проблему и обеспечить социальные объекты и жителей райцентра бесперебойным водоснабжением», - отметила заместитель главы администрации Ртищевского МО Дина Платонова.