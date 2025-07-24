Почти 21 миллион рублей получит Ртищевский район на улучшение качества водоснабжения
На улучшение качества водоснабжения и бесперебойное обеспечение ресурсом в 4 муниципальных районах будут направлены средства из резервного фонда правительства Саратовской области. Деньги получат Татищевский, Энгельсский, Ртищевский районы и город Петровск. Объем финансирования составит свыше 49 млн рублей.
Соответствующий документ подписал губернатор Роман Бусаргин.
Ртищевский район получит почти 21 млн рублей на реконструкцию скважины № 9 и ремонт аварийного участка водопровода на улице Максима Горького.
«Участок водопровода на улице Максима Горького, проложенный более 35 лет назад, давно нуждается в ремонте. Выделение денежных средств из резервного фонда правительства Саратовской области позволит решить многолетнюю проблему и обеспечить социальные объекты и жителей райцентра бесперебойным водоснабжением», - отметила заместитель главы администрации Ртищевского МО Дина Платонова.
Соответствующий документ подписал губернатор Роман Бусаргин.
Ртищевский район получит почти 21 млн рублей на реконструкцию скважины № 9 и ремонт аварийного участка водопровода на улице Максима Горького.
«Участок водопровода на улице Максима Горького, проложенный более 35 лет назад, давно нуждается в ремонте. Выделение денежных средств из резервного фонда правительства Саратовской области позволит решить многолетнюю проблему и обеспечить социальные объекты и жителей райцентра бесперебойным водоснабжением», - отметила заместитель главы администрации Ртищевского МО Дина Платонова.