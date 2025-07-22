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По вопросам нарушения жилищного законодательства жители области могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию

Новости ЖКХ / Новости
Специалисты государственной жилищной инспекции разъяснят вопросы начисления платы за коммунальные услуги, управления жилищным фондом и капитального ремонта по номеру 8 (8452) 27-54-39 (понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 16.00).

Контроль соблюдения законодательства в жилищной сфере осуществляется органами местного самоуправления. На территории Саратова, в Балаковском и Энгельсском муниципальных районах, обратиться можно по следующим телефонам:

Муниципальное образование «Город Саратов»: 8 (8452) 27-87-54, 8 (8452) 27-47-77.
Энгельсский муниципальный район: 8 (8453) 56-72-56,
Балаковский муниципальный район: 8 (8453) 32-32-42,

Телефоны отделов муниципального жилищного контроля в районах области можно узнать на сайтах администраций.

Кроме того, начальники отделов инспекции еженедельно, по четвергам, с 16.00 до 17.00 проводят консультационный час для граждан, в том числе по телефонам:

- 8 (8452) 26-03-46 - инспекционный отдела по г.Саратову;
- 8 (8452) 26-28-92 - инспекционный отдел по муниципальным районам;
- 8 (8452) 26-29-34 - отдел надзора за начислением платы за коммунальные услуги;
- 8 (8452) 26-31-32 - отдел надзора в сфере управления жилищным фондом и капитального ремонта;
- 8 (8452) 26-29-32 - отдел правовой работы.

Исполняющий обязанности начальника инспекции проводит прием граждан ежемесячно, каждый четвертый вторник месяца. Предварительная запись по телефону (8452) 27-54-39.

Также направить свой вопрос в Государственную жилищную инспекцию Саратовской области граждане могут следующим образом:
- принести свое письменное заявление непосредственно в инспекцию, прием заявлений осуществляется строго в часы работы инспекции по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114, каб. 102 (приемная);
- по почте на адрес: 410042, г. Саратов, ул.Челюскинцев, 114;
- через Государственную информационную систему жилищно – коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
- через платформу обратной связи (ПОС).