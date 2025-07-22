По вопросам нарушения жилищного законодательства жители области могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию

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Контроль соблюдения законодательства в жилищной сфере осуществляется органами местного самоуправления. На территории Саратова, в Балаковском и Энгельсском муниципальных районах, обратиться можно по следующим телефонам:Муниципальное образование «Город Саратов»: 8 (8452) 27-87-54, 8 (8452) 27-47-77.Энгельсский муниципальный район: 8 (8453) 56-72-56,Балаковский муниципальный район: 8 (8453) 32-32-42,Телефоны отделов муниципального жилищного контроля в районах области можно узнать на сайтах администраций.Кроме того, начальники отделов инспекции еженедельно, по четвергам, с 16.00 до 17.00 проводят консультационный час для граждан, в том числе по телефонам:- 8 (8452) 26-03-46 - инспекционный отдела по г.Саратову;- 8 (8452) 26-28-92 - инспекционный отдел по муниципальным районам;- 8 (8452) 26-29-34 - отдел надзора за начислением платы за коммунальные услуги;- 8 (8452) 26-31-32 - отдел надзора в сфере управления жилищным фондом и капитального ремонта;- 8 (8452) 26-29-32 - отдел правовой работы.Исполняющий обязанности начальника инспекции проводит прием граждан ежемесячно, каждый четвертый вторник месяца. Предварительная запись по телефону (8452) 27-54-39.Также направить свой вопрос в Государственную жилищную инспекцию Саратовской области граждане могут следующим образом:- принести свое письменное заявление непосредственно в инспекцию, прием заявлений осуществляется строго в часы работы инспекции по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114, каб. 102 (приемная);- по почте на адрес: 410042, г. Саратов, ул.Челюскинцев, 114;- через Государственную информационную систему жилищно – коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);- через платформу обратной связи (ПОС).