В Саратовской области утвердили новые расценки на жильё для соцвыплат

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Министерство строительства региона установило среднюю стоимость квадратного метра жилья на III квартал 2025 года. Эти значения будут использоваться при расчёте социальных выплат на приобретение или строительство жилья для льготных категорий граждан.По сравнению с предыдущим периодом, средняя цена за квадратный метр выросла:- Саратов и Балаково – 88 837 р. (+989 р. )- Энгельс – 87 949 р.- Балашов – 79 065 р.- Ртищево – 59 521р.Отдельные расценки утверждены для сельских районов и малых населённых пунктов.Рост стоимости квадратного метра означает увеличение размера субсидий для:- семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий;- участников госпрограмм по приобретению жилья;- льготных категорий граждан (молодых специалистов, многодетных, бюджетников и др.).Новые расценки вступят в силу с 1 июля 2025 года и будут действовать до конца сентября.Справка: Среднерыночная стоимость жилья пересматривается ежеквартально и напрямую влияет на объём государственной поддержки при покупке недвижимости.