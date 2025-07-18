Саратовская область лидирует в ПФО по переработке отходов с показателем 87%

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Саратовская область достигла рекордного уровня обработки ТКО — 87% при плановом показателе 83%. Этот результат вывел регион в число лидеров Приволжского федерального округа по эффективности обращения с отходами.«С текущего года в Саратовской области реализуется региональный проект «Экономика замкнутого цикла» национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие». Одним из его показателей является цифра по увеличению объемов обработки отходов и уменьшению их размещения на полигонах в два раза», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Он также добавил, что для реализации этой цели необходимо усиление развития отрасли по обработке отходов, поскольку ресурсы таким образом возвращаются во вторичный оборот для выпуска новой продукции.Яркий пример успешной переработки — энгельсский завод «Экошина-Волга», где уже пять лет превращают старые покрышки в полезное сырье.«На наше предприятие, которое работает уже пятый год, ежегодно поступают старые автомобильные покрышки. За день здесь перерабатывают 8 тонн автопокрышек, а в год — это 1,5 тысячи тонн. Причем мы принимаем шины как от населения, так и от предприятий. Есть здесь шины от сельхозтехники, от большегрузов, даже сотрудники МЧС привозят нам свои отработанные шины», - рассказал Константин Паршин, директор ООО «Экошина-Волга».Спрос на переработанную резину растет, и продукция завода уже поставляется за пределы региона.«Автомобильные покрышки относятся к отходам 5 класса опасности, складировать их на контейнерных площадках запрещено, поэтому важно сдавать их на специализированные предприятия. Для населения это совершенно бесплатно, а польза окружающей среде ощутима», - пояснила Олеся Тришева, начальник отдела по работе с региональным оператором по обращению с ТКО министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.Благодаря системной работе с отходами Саратовская область не только выполняет федеральные задачи, но и создает экономику будущего, где мусор становится ценным ресурсом.