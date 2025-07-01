Саратовская область вошла в число лидеров по выполнению ключевых показателей Минстроя России

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На очередном заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин, были подведены промежуточные итоги реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» и других федеральных инициатив.Саратовская область стала одним из лидеров по вводу жилья. По итогам 2024 года в регионе было введено более 1,05 млн квадратных метров жилья, что составляет 100,6% от планового показателя, установленного Минстроем России.Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин отметил:«За первые пять месяцев текущего года в регионе уже введено в эксплуатацию 287,3 тыс. квадратных метров жилья, включая значительный прирост объемов ввода застройщиками. Данный показатель вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».Стоит подчеркнуть, что ежегодно с 2007 года в Саратовской области вводится более 1 млн квадратных метров жилья. При этом возведение многоэтажных домов в регионе осуществляется с обязательным соблюдением нормативов по обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры.