В Саратове приступили к благоустройству сквера на Ильинской площади
Администрация города приступила к масштабному преображению сквера на Ильинской площади. Как сообщил мэр Михаил Исаев, подрядные организации уже начали работы по демонтажу старого асфальтового покрытия и разборке устаревшей конструкции фонтана.
В рамках комплексного благоустройства запланированы:
- замена подземных коммуникаций;
- монтаж новой современной чаши фонтана;
- установка детской игровой площадки;
- демонтаж торговых павильонов вдоль ул. Чапаева.
После завершения всех этапов реконструкции саратовцы получат обновлённую зону отдыха с современной инфраструктурой.
В рамках комплексного благоустройства запланированы:
- замена подземных коммуникаций;
- монтаж новой современной чаши фонтана;
- установка детской игровой площадки;
- демонтаж торговых павильонов вдоль ул. Чапаева.
После завершения всех этапов реконструкции саратовцы получат обновлённую зону отдыха с современной инфраструктурой.