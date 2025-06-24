24 июня 2025 ВТОРНИК
Новости
16:14 | 24 июня
В Саратове приступили к благоустройству сквера на Ильинской площади
16:12 | 24 июня
Образование без границ: проект «Дефис» открыл иностранцам мир русской культуры
15:00 | 24 июня
Школьники региона присоединились ко Всероссийской акции "Абонент недоступен"
13:02 | 24 июня
На Соколовой горе в Саратове открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны
12:00 | 24 июня
На стадионе «Локомотив» стартовал региональный этап фестиваля ГТО среди школьников
11:04 | 24 июня
Ставка льготных кредитов на покупку отечественной сельскохозяйственной техники будет снижена до 8%
10:00 | 24 июня
Школьники региона присоединились ко Всероссийской акции "Абонент недоступен"
09:00 | 24 июня
Межнациональный турнир по мини-футболу посвятили юбилею Победы
19:12 | 23 июня
Вместе против наркотиков: профилактика и спорт объединяют молодежь
18:47 | 23 июня
Ценности, объединяющие народ России — основа кинофестиваля «В кругу семьи»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове приступили к благоустройству сквера на Ильинской площади

Новости ЖКХ / Новости
Администрация города приступила к масштабному преображению сквера на Ильинской площади. Как сообщил мэр Михаил Исаев, подрядные организации уже начали работы по демонтажу старого асфальтового покрытия и разборке устаревшей конструкции фонтана.





В рамках комплексного благоустройства запланированы:
- замена подземных коммуникаций;
- монтаж новой современной чаши фонтана;
- установка детской игровой площадки;
- демонтаж торговых павильонов вдоль ул. Чапаева.

После завершения всех этапов реконструкции саратовцы получат обновлённую зону отдыха с современной инфраструктурой.