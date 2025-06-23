В регионе капитально отремонтировали 62 многоквартирных дома

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«Перечень проведенных работ включал капремонт фасадов и крыш, замену лифтового оборудования и внутридомовых инженерных систем. Так, на сегодняшний день в многоэтажках области заменили 30 лифтов и капитально отремонтировали 45 крыш. Работы по данному направлению продолжаются», - рассказал замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.После завершения капремонта общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует пятилетний гарантийный срок, в течение которого подрядчик несет ответственность за качество работ как перед Фондом, так и перед собственниками дома. Не признаются гарантийными случаями недостатки и дефекты, появившиеся вследствие ненадлежащего обслуживания МКД или повреждения в результате неправомерных действий жильцов дома или третьих лиц.высоко оценил работу по проведению капитального ремонта домов:- Фондом капитального ремонта области сегодня действительно проводится большая работа. Я, как председатель Общественного Совета, участвую в комиссии по приемке данных видов работ по капитальному ремонту, и могу с уверенностью сказать, что работы проводятся качественно, с соблюдением всех необходимых сроков, с обязательным участием строительного контроля. Такое взаимодействие Фонда и общественников позволяет учитывать пожелания и интересы жителей при выполнении капитального ремонта домов и положительно сказывается на качестве проводимых работ.