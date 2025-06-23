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В регионе капитально отремонтировали 62 многоквартирных дома

Новости ЖКХ / Новости

С начала 2025 года Фондом капремонта области принято 83 вида строительно-монтажных работ в 62 многоквартирных домах региона.

В регионе капитально отремонтировали 62 многоквартирных дома


«Перечень проведенных работ включал капремонт фасадов и крыш, замену лифтового оборудования и внутридомовых инженерных систем. Так, на сегодняшний день в многоэтажках области заменили 30 лифтов и капитально отремонтировали 45 крыш. Работы по данному направлению продолжаются», - рассказал замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

После завершения капремонта общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует пятилетний гарантийный срок, в течение которого подрядчик несет ответственность за качество работ как перед Фондом, так и перед собственниками дома. Не признаются гарантийными случаями недостатки и дефекты, появившиеся вследствие ненадлежащего обслуживания МКД или повреждения в результате неправомерных действий жильцов дома или третьих лиц.

Председатель Общественного Совета при правительстве Саратовской области по вопросам ЖКХ, член Совета Союза управляющих организаций области Максим Марков высоко оценил работу по проведению капитального ремонта домов:

В регионе капитально отремонтировали 62 многоквартирных дома

- Фондом капитального ремонта области сегодня действительно проводится большая работа. Я, как председатель Общественного Совета, участвую в комиссии по приемке данных видов работ по капитальному ремонту, и могу с уверенностью сказать, что работы проводятся качественно, с соблюдением всех необходимых сроков, с обязательным участием строительного контроля. Такое взаимодействие Фонда и общественников позволяет учитывать пожелания и интересы жителей при выполнении капитального ремонта домов и положительно сказывается на качестве проводимых работ.