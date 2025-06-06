В администрации Саратова создадут должности районных архитекторов
В администрации Саратова планируется создать должности районных архитекторов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«На местах специалисты должны лучше понимать особенности той или иной территории, разбираться в местной проблематике, могут помочь собственникам и арендаторам недвижимости оформлять здания или территорию в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами», - сообщили в администрации.
Будущим архитекторам необходимо учитывать ожидания жителей территорий при проектировании общественных пространств. Для выполнения поставленных задач будет осуществляться подбор компетентных, грамотных специалистов, которые помогут развивать город, создавать его облик с учетом его исторических особенностей и современных требований.
«На местах специалисты должны лучше понимать особенности той или иной территории, разбираться в местной проблематике, могут помочь собственникам и арендаторам недвижимости оформлять здания или территорию в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами», - сообщили в администрации.
Будущим архитекторам необходимо учитывать ожидания жителей территорий при проектировании общественных пространств. Для выполнения поставленных задач будет осуществляться подбор компетентных, грамотных специалистов, которые помогут развивать город, создавать его облик с учетом его исторических особенностей и современных требований.