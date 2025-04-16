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Представители СУОСО побывали на выставке продукции, изготовленной в УФСИН

Новости ЖКХ / Новости

Вчера в ИК-33 УФСИН России по Саратовской области презентовали возможности производственного сектора учреждений уголовно-исполнительной системы региона
Представители СУОСО побывали на выставке продукции, изготовленной в УФСИН

На базе исправительного учреждения прошла выставка продукции, изготовленной на промышленных участках колоний.

В мероприятии приняли участие представители Союза управляющих организаций Саратовской области(СУОСО), органов исполнительной власти, местного самоуправления, руководители бизнес-структур региона.

В сопровождении врио начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Дениса Анисимова гости ознакомились с ассортиментом выпускаемых изделий, а также посетили производственные участки колонии.

Представители СУОСО побывали на выставке продукции, изготовленной в УФСИН

На выставке был представлен широкий спектр продукции для благоустройства городских территорий и садово-парковых хозяйств, в том числе, - скамейки, фонарные группы, топиарии, товары для отдыха, сувенирная, швейная и мебельная продукция, образцы обуви.

Представители СУОСО побывали на выставке продукции, изготовленной в УФСИН

Положительным опытом сотрудничества с учреждениями уголовно-исполнительной системы региона поделился один из производственных партнеров ИК-33 УФСИН России по Саратовской области, открывший на базе колонии участок по производству бытовой химии полного цикла.

- Цель мероприятия – продемонстрировать широкий спектр возможностей для производственного сотрудничества с пенитенциарными учреждениями региона, популяризация имеющихся в нашем распоряжении ресурсов и для выполнения заказов, и для открытия новых видов производства на свободных площадях, - отметил врио начальника УФСИН России по Саратовской области полковник внутренней службы Денис Анисимов.

Представители СУОСО побывали на выставке продукции, изготовленной в УФСИН

По мнению председателя общественного Совета правительства Саратовской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, члена Союза управляющих организаций Саратовской области (СУОСО) Максима Маркова, подобные выставки могут в дальнейшем стать эффективным инструментом взаимодействия УФСИН, органов местного самоуправления и бизнеса:

- На выставке не только была представлена качественная продукция, необходимая при благоустройстве, по приемлемым ценам, но и дополнительные возможности для ведения бизнеса – в частности, свободные площади. Участники выставки обсудили различные механизмы дальнейшего сотрудничества и договорились продолжить контакты в рабочем режиме.

По словам члена СУОСО, руководителя ООО УК «Профессионал» Михаила Пономарева, «низкая себестоимость производства товаров, фактически бесплатные площади, высокомотивированные рабочие, которые умеют соблюдать сроки выполнения работ – все это вызвало безусловный интерес».

Представители СУОСО побывали на выставке продукции, изготовленной в УФСИН

Фотографии предоставлены пресс-службой УФСИН России по Саратовской области