Председатель Союза управляющих организаций области поддержал инициативу президента

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"Важно также выработать чёткие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране более 950 тысяч, и жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные условия. Разумеется, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт. За эти направления отвечают управляющие компании", - сказал президент."Уже много сделано для повышения качества и прозрачности их работы, ужесточаются лицензионные требования, но надо и дальше уделять внимание этим вопросам. Такие компании несут прямую ответственность перед гражданами, да и существуют, собственно, на их средства", - подчеркнул он.Кроме того, Путин сообщил об обновлении систем жилищно-коммунального хозяйства. Он отметил, что за последние шесть лет на его развитие только из федерального бюджета направлено более 600 млрд рублей. Модернизированы 3 655 различных объектов инфраструктуры и более 10 тысяч километров сетей. По оценкам, на широкое обновление систем ЖКХ до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей - как бюджетных, так и частных инвестиций. "При этом надо обеспечить использование всех внутренних ресурсов и резервов отрасли, в том числе для выявления зон риска предотвращения аварийных ситуаций", - подчеркнул президент.-Профессиональное сообщество управляющих организаций выступает за цивилизованное развитие в данной сфере. Вопросы изменения и дальнейшего развития жилищно-коммунального комплекса активно обсуждаются на различных площадках регионального и федерального уровней. Сегодня очевидно, что власть слышит всех участников рынка, их мнение учитывается. Безусловно, собственники жилья должны знать, каким образом будут расходоваться их средства, на какие цели они пойдут. Конечно, должна работать прозрачная система контроля за денежными средствами граждан и поэтому собственники не должны оставаться сторонними наблюдателями - важно сформировать грамотный и ответственный подход к решению насущных задач, связанных с обеспечением качественных жилищно-коммунальных услуг. Граждане должны понимать необходимость своевременной и полной оплаты услуг ЖКХ, а также их видов и объема. Там, где есть понимание и создан эффективный тандем управляющей компании и ответственных неравнодушных граждан, там есть и прозрачность, и понимание расходов денежных средств.Что касается ужесточения лицензионных требований, о которых сказал президент Владимир Владимирович Путин, то наш Союз управляющих организаций полностью разделяет эту позицию. Дело в том, что сегодня, к сожалению, функции лицензионного контроля осуществляются формально. Добросовестные управляющие организации все чаще сталкиваются с нарушениями правил здоровой конкуренции и «рейдерскими захватами» МКД со стороны недобросовестных участников. К деятельности по управлению многоквартирными домами допускаются лица, формально выполняющие лицензионные требования, но стремящиеся при этом внешне легитимными способами «вывести» денежные средства, собранные с собственников помещений в МКД за счет явного и существенного уменьшения объема работ, выполняемых по договору управления многоквартирным домом.Трансформация сферы управления жилищным фондом позволит добиться формирования прозрачного рынка, состоящего из профессиональных, добросовестных участников, деятельность которых направлена на сохранение технического состояния многоквартирных домов, продление их жизненного цикла, повышение качества жизни граждан.- В частности, необходимы изменения принципов и критериев системы допуска на рынок управления жилищным фондом, - считает Михаил Григорьевич. - Это позволит не только разработать и внедрить единые стандарты деятельности по управлению и содержанию жилищного фонда, но и обеспечить минимальный обязательный набор требований к участникам рынка и систему контроля соблюдения этих требований как для допуска на рынок, так и сохранения права осуществлять деятельность по управлению МКД.