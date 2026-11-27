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Увидеть выставку можно в холле первого этажа кинотеатра «Победа».Ученики первого и второго курсов Школы креативных индустрий студии «фото- и видеопроизводство» предлагают взглянуть на архитектурное наследие Саратова крупным планом. Через объектив фотокамеры они выделяют те самые детали, которые обычно ускользают от взгляда. В этих кадрах запечатлены истории о мастерстве архитекторов, о вкусах эпохи и о том, как город хранит память в камне.В ежедневной суете мы привычно проходим мимо старинных зданий Саратова, узнаем их силуэты, но редко вглядываемся в детали. А именно в них, в резных портиках, ажурных балконах, выразительной лепнине и тонких орнаментах, живет подлинный характер городской среды конца XIX - начала и середины XX века.Школа креативных индустрий выражает благодарность Средневолжскому филиалу Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры за содействие в организации выставки.Полную программу фестиваля можно найти на сайте: vk.cc/d4iJem