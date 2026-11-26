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Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» приглашает начинающих авторов в медиачеллендж «Вызов принят». Молодежь Саратовской области сможет перенимать опыт у блогеров-миллионников: снимать видео, осваивать новые форматы и находить собственный голос в соцсетях. Участников ждут творческие испытания, эфиры с популярными авторами и призы за лучшие работы. Участие доступно до 15 декабря на цифровой платформе.Конкурсная программа открыта для всех желающих в возрасте до 35 лет. Каждые три дня блогеры публикуют новое творческое испытание: снять и смонтировать короткое видео, создать фотографию, написать пост или по-своему переосмыслить популярный тренд. За каждым заданием – конкретный навык: найти идею, подобрать выразительный кадр, придумать заголовок, удержать внимание зрителя. Присоединиться к челленджу можно в любой момент.В каждом творческом испытании организаторы определяют трех победителей – они получат фирменный мерч и другие подарки для создателей контента. Пользователи старше 35 лет могут смотреть эфиры и выполнять задания вне конкурса. Для всех возрастов есть отдельная активность: три участника, пригласившие больше всего людей по персональным реферальным ссылкам, получат специальные призы.Практическую программу дополняют эфиры с блогерами-миллионниками о создании контента и развитии соцсетей. Новые приемы можно сразу проверять в собственных работах, пробовать разные способы подачи и искать темы, в которых раскрывается индивидуальность.Чтобы принять вызов, необходимо зарегистрироваться на цифровой платформе «Россия – страна возможностей» и заполнить короткую анкету. После этого откроется ссылка на канал челленджа в мессенджере MAX.Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».По информации организаторов