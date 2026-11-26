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Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

В женской консультации Фёдоровской районной больницы состоялась первая встреча в рамках новой школы для молодых мам «Первые шаги материнства». Её участницами стали женщины, которые совсем недавно познали радость материнства.Главная идея проекта — создать пространство, где молодые родители смогут получить профессиональные рекомендации, задать волнующие вопросы и пообщаться со специалистами, готовыми поддержать и помочь в один из самых важных периодов жизни семьи.В первой встрече приняли участие врач-педиатр, представитель страховой медицинской организации «МАКС» и психолог Центра медико-социальной поддержки беременных женщин города Саратова Екатерина Гусаренко.Участники встречи обсудили вопросы здоровья малышей, психологического состояния мам, адаптации к новой роли и оформления полиса обязательного медицинского страхования для ребёнка. Общение проходило в открытом формате: молодые мамы активно задавали вопросы, делились переживаниями и получали ответы специалистов.Каждой участнице вручили подарки, а психолог Екатерина Гаяровна Гусаренко привезла для малышей очаровательные вязаные пинетки и чепчики. Такой знак внимания стал приятной неожиданностью и особенно тронул молодых мам.Участницы встречи положительно оценили новый формат общения, отметив, что подобная инициатива впервые реализуется в районе. Женщины поблагодарили руководство больницы за внимание к молодым семьям и выразили желание посещать следующие занятия вместе с другими мамами.Женская консультация была открыта совсем недавно. Поставка модульной конструкции и закупка оборудования осуществлялась в рамках реализации федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«В новой консультации оказывается медицинская помощь порядка 8,5 тысяч женщинам Федоровского района на трех врачебных участках. Дополнительные средства на закупку оборудования выделялись и из областного бюджета, по инициативе губернатора Романа Бусаргина было закуплено 52 единицы необходимого оборудования. За что, мы, безусловно, признательны», - подытожил и.о. министра здравоохранения Виталий Луцет.