просмотров: 131

«От всей души поздравляю Алексея Васильевича Антонова с избранием на должность председателя Общественной палаты Саратовской области! Очень рада, что Борис Леонидович Шинчук остаётся с нами в качестве заместителя председателя. Его опыт как специалиста, в том числе в вопросах национальных отношений, действительно бесценен — он будет по прежнему опорой для нашей работы.Алексей Васильевич Антонов глубоко знает проблематику практически всех муниципальных районов области. Это крайне важно: именно через муниципалитеты мы можем выстроить системную работу с территориями и максимально вовлечь их в общественную повестку. Уверена, что под его руководством нам удастся усилить взаимодействие с местными сообществами и реализовать значимые для региона проекты».«Положительно оцениваю кадровые решения в Общественной палате области. Обновление руководства — это всегда возможность для дальнейшего развития. Новому председателю желаю конструктивной работы и поддержки единомышленников.Важно, что прежний председатель сохранил позицию в руководстве палаты — это мудрый управленческий шаг, который позволяет обеспечить преемственность, передачу опыта и устойчивость в работе. Старший коллега сможет подставить плечо в сложных вопросах и передать новому председателю те нюансы, которые невозможно почерпнуть из документов. Сочетание обновления и сохранения накопленного потенциала — хорошая основа для дальнейшей деятельности Общественной палаты в интересах жителей региона.За три года работы в ОПСО мы с Алексеем Васильевичем не раз работали вместе по самым разным направлениям общественной жизни: участвовали в экспертной проработке законодательных инициатив, поддерживали студенческие проекты, помогали некоммерческим организациям области. Могу сказать от себя: Алексей Васильевич всегда проявляет конструктивный подход и по‑настоящему неравнодушен к работе с людьми — для общественной деятельности это очень ценные качества. Уверен, что этот опыт станет хорошим подспорьем в его новой роли».