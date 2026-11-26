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Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

Специалисты мобильной медицинской бригады провели осмотр пациентов на базе Озерской врачебной амбулатории Петровского района.В состав многопрофильной команды вошли терапевт, оториноларинголог, акушер-гинеколог, педиатр, фельдшер смотрового кабинета.Пациентам был обеспечен полный спектр диагностики непосредственно на месте. В специально оборудованном мобильном комплексе, расположившемся вблизи амбулатории, проводились выездные рентгеновские обследования, включая флюорографию и маммографию.Работа мобильных комплексов является ключевым элементом стратегии по обеспечению доступности медицины для всех граждан независимо от места проживания. Мобильный медицинский комплекс был получен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.«Благодаря слаженной работе бригады квалифицированную медицинскую помощь, включая консультации узких специалистов и комплексную диагностику, получили свыше 80 жителей. Такой формат работы позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, в том числе социально значимые, и своевременно назначать лечение, не требуя от пациентов поездок в районный центр», - рассказала главный врач больницы Галина Вольф.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».