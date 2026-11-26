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Как было озвучено, инвестиционные проекты реализуются в различных сферах экономики и включают не только строительство новых предприятий, но и развитие уже действующих производств. По итогам III квартала инвестиционный портфель региона включает 239 крупных (свыше 50 млн рублей) проектов с общим объемом инвестиций 1,1 трлн рублей.По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, на уровне правительства крайне важно поддерживать всех без исключения инвесторов. Механизмов для этого достаточно.«Профильный блок правительства должен на постоянной основе сопровождать инвесторов, оказывать содействие в решении различных вопросов, информировать о действующих мерах поддержки. Развитие предприятий - это новые рабочие места, это развитие наших муниципалитетов в целом», - подчеркнул Роман Бусаргин.Ожидается, что по итогам 2026 года количество крупных реализуемых проектов составит не менее 240.