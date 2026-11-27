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В залах музея представлено более 100 государственных знаков почтовой оплаты: марок, блоков, художественных маркированных конвертов и карточек. Все экспонаты в рамках специальной государственной программы.Основу экспозиции составляют почтовые миниатюры, посвящённые знаковым событиям и сражениям Великой Отечественной войны, выдающимся советским полководцам и героям. Особое внимание уделено Герою Советского Союза Семёну Ильичу Харламову, уроженцу Красного Кута, и его супруге Надежде Васильевне Поповой. Они стали прототипами Ромео и Джульетты в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни «старики».Среди материалов выставки — марки и конверты с изображениями военной формы армии и флота, городов воинской славы и трудовой доблести, а также экспонаты о военной дипломатии, военных композиторах и писателях. Каждый предмет наглядно показывает, как история страны отражается в почтовой миниатюре.Экспонаты выставки были удостоены золотых медалей на Международной филателистической выставке «Белфила 2025» в Гродно (Республика Беларусь) и на Всероссийском филателистическом конкурсе, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проходил в пяти городах России.Выставка «Почта Победы» продолжает миссию Музея боевой и трудовой славы по сохранению исторической памяти, военно-патриотическому воспитанию молодёжи и укреплению связи поколений. Она напоминает о подвиге народа и армии, помогает бережно передавать знания о героическом прошлом и противостоять попыткам искажения истории.Филателистическая выставка «Почта Победы» будет работать до 30 ноября 2026 года.