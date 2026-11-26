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25 ноября в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А.Руслановой состоялась патриотическая программа «Вечная слава Героям», посвященная Дню Героев Отечества.Мероприятие стало данью памяти и уважения людям, чьи подвиги вошли в историю страны. Центральным событием стала интерактивная викторина, проведенная театром-студией «Детский человек».В программе участвовали учащиеся гимназии № 75 имени Д. М. Карбышева, лицеев № 56 и № 50. Ребята отвечали на вопросы о полководцах, космонавтах, ученых и других выдающихся соотечественниках, внесших вклад в развитие и защиту Родины.Участников также ждали рассказы о подвигах, фотографии и видеоролики о героических страницах отечественной истории. Особое внимание было уделено историям героев Великой Отечественной войны.Программа дополнилась стихами и песнями о Родине. Мероприятие способствовало укреплению патриотических чувств, расширению знаний об истории России и воспитанию уважения к тем, кто посвятил жизнь служению Отечеству.Фото: Министерство культуры Саратовской области