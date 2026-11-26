просмотров: 108

В городе Вольске открылись ресторан «Малинки» и парк-отель «Рыбное».Строительство панорамного ресторана «Малинки» на набережной Волги. Его реализация осуществлялась в 2025–2026 годах. Ресторан расположен на берегу реки и включает несколько функциональных пространств. Концепция заведения предусматривает использование локальных продуктов и сочетание различных кулинарных направлений. В рамках проекта создано 50 новых рабочих мест.Создание парк-отеля «Рыбное». Проект был завершён в 2026 году, его реализация началась в 2024 году. Гостиничный комплекс расположен на берегу Волги и предназначен для загородного отдыха и проведения мероприятий. На территории парк-отеля размещены гостиница, ресторан, бассейны, баня, хамам, беседки и площадки для проведения мероприятий. Инфраструктура комплекса предусматривает возможности как для индивидуального и семейного отдыха, так и для организации групповых мероприятий. В рамках проекта создано 20 новых рабочих мест.Реализация двух инвестиционных проектов способствует расширению туристической инфраструктуры Вольского района, развитию сферы услуг и повышению привлекательности территории для жителей и гостей Саратовской области.