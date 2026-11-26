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Управление ветеринарии правительства Саратовской области

Сотрудники районных ветеринарных служб Саратовской области — Калининской, Пугачевской и Аркадакской станций по борьбе с болезнями животных — объединились для сбора очередной партии гуманитарной помощи участникам СВО.Специалисты Госветслужбы подготовили все необходимое для фронта: через движение «Русская община» и местное отделение организации «Боевое братство» бойцам передали тепловые пушки, газовые плитки и баллоны, строительные материалы, инструменты, спальные мешки, термобелье, продукты длительного хранения и средства гигиены.Кроме того, на встрече с ветеранами «Боевого братства», которая завершилась выставкой фронтовых трофеев, сотрудница ОГУ «Пугачевская райСББЖ» Елена Демешкина получила благодарственное письмо от командования 239-го гвардейского танкового полка — на протяжении четырех лет в свои выходные она плетет маскировочные сети и шьет антидроновые одеяла.«В трудные моменты специалисты государственной службы продолжают поддерживать военнослужащих, внося свой вклад в общее дело. Скорейшей победы нашим бойцам!» - отметил начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.Управление ветеринарии Правительства Саратовской области