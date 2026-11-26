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В целом по России число женщин-предпринимателей превысило 2 млн. Это рекордное значение по сравнению с аналогичными периодами последних лет. Всего в стране насчитывается почти 4,9 млн индивидуальных предпринимателей. Таким образом, доля женщин среди ИП составила 42%.Аналитика Корпорации МСП показала, что за последний год число женщин-предпринимателей в малом бизнесе выросло на 8%, за 3 года – почти на четверть.«Чаще всего женщины выбирают сферы образования, здравоохранения, социальных и бытовых услуг. Но при этом мы видим, что в ряде традиционно более мужских отраслей доля женщин уже превышает 30%. Например, в обрабатывающей промышленности - 35%, в ИТ - 31%. В сфере гостиничного бизнеса и общепита, торговли, культуры и спорта женщины-предприниматели работают наравне с мужчинами, составляя ровно половину от всех ИП в этих областях», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Около 8 млн женщин зарегистрированы в качестве самозанятых граждан, что составляет 45% от всех самозанятых в России. На старте эксперимента по введению соответствующего налогового режима в 2019 году их доля составляла только 34%.