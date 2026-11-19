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Так, в городе Ершов в этом году благоустраивали местный парк, названный в честь Александра Пушкина. В частности, на территории сделали велодорожку для любителей прокатиться на двухколесном транспорте.А в Аркадаке продолжили работы в сквере Льва Толстого, который был создан в прошлом году также в рамках нацпроекта. Здесь провели общее благоустройство территории, для молодежи установили новый спортивный инвентарь.«Напомню, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Всего за время его реализации в Саратовской области благоустроили свыше 1,7 тыс. территорий», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.