Саратовская область в третий раз принимает полуфинал олимпиады «Иннагрика»
Около 150 школьников из 19 регионов России приехали в Саратов для участия в очном полуфинале V Всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика». Регион принимает соревнования уже в третий раз. Площадками проведения олимпиады стали Вавиловский университет и Центр одарённых детей «Галактика64».
До 20 ноября старшеклассникам предстоит решать командные кейсы по биологии, химии и цифровым технологиям в агропромышленном комплексе, работать в современных лабораториях и развивать навыки командного взаимодействия. Завершится конкурсная программа защитой проектов перед экспертным жюри.
«Ребята, воспользуйтесь возможностью поработать в современных лабораториях, попробовать свои силы в решении практических задач и обменяться опытом со сверстниками из других регионов. Уверена, что полученные знания и навыки станут хорошей основой для вашего дальнейшего профессионального развития. Желаю вам продуктивной работы и успешной защиты проектов!» — подчеркнула первый заместитель министра образования области Елена Нерозя.
Победителей саратовского полуфинала среди учеников 9-11-х классов объявят 21 ноября в историческом парке «Россия – Моя история». Финал олимпиады пройдёт в декабре в Нижнем Новгороде.
«Иннагрика» входит в перечень олимпиад министерства науки и высшего образования России первого уровня. Победители и призёры получают преимущества при поступлении в ведущие аграрные вузы страны.
До 20 ноября старшеклассникам предстоит решать командные кейсы по биологии, химии и цифровым технологиям в агропромышленном комплексе, работать в современных лабораториях и развивать навыки командного взаимодействия. Завершится конкурсная программа защитой проектов перед экспертным жюри.
«Ребята, воспользуйтесь возможностью поработать в современных лабораториях, попробовать свои силы в решении практических задач и обменяться опытом со сверстниками из других регионов. Уверена, что полученные знания и навыки станут хорошей основой для вашего дальнейшего профессионального развития. Желаю вам продуктивной работы и успешной защиты проектов!» — подчеркнула первый заместитель министра образования области Елена Нерозя.
Победителей саратовского полуфинала среди учеников 9-11-х классов объявят 21 ноября в историческом парке «Россия – Моя история». Финал олимпиады пройдёт в декабре в Нижнем Новгороде.
«Иннагрика» входит в перечень олимпиад министерства науки и высшего образования России первого уровня. Победители и призёры получают преимущества при поступлении в ведущие аграрные вузы страны.