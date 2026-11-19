просмотров: 149

До 20 ноября старшеклассникам предстоит решать командные кейсы по биологии, химии и цифровым технологиям в агропромышленном комплексе, работать в современных лабораториях и развивать навыки командного взаимодействия. Завершится конкурсная программа защитой проектов перед экспертным жюри.«Ребята, воспользуйтесь возможностью поработать в современных лабораториях, попробовать свои силы в решении практических задач и обменяться опытом со сверстниками из других регионов. Уверена, что полученные знания и навыки станут хорошей основой для вашего дальнейшего профессионального развития. Желаю вам продуктивной работы и успешной защиты проектов!» — подчеркнула первый заместитель министра образования области Елена Нерозя.Победителей саратовского полуфинала среди учеников 9-11-х классов объявят 21 ноября в историческом парке «Россия – Моя история». Финал олимпиады пройдёт в декабре в Нижнем Новгороде.«Иннагрика» входит в перечень олимпиад министерства науки и высшего образования России первого уровня. Победители и призёры получают преимущества при поступлении в ведущие аграрные вузы страны.