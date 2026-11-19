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Фото: Андрей Захариков

Фото: Андрей Захариков

На этой неделе в гончарной мастерской «Казачий круг» города Петровска появились новые экспонаты: их передала команда музея «Петровский патриот» в рамках проекта «Казачья керамика: глиняные традиции Петровского района». Главная цель передачи – дать детям, которые учатся лепке и работе на гончарном круге, возможность изучать подлинные образцы местной керамики.Теперь в мастерской можно увидеть фрагменты керамики эпохи бронзы, крынку XIX века и деревянную лопату для хлеба – веселку. Эти предметы помогают ребятам разобраться в традиционных формах, пропорциях и приёмах оформления местной керамики.Руководитель мастерской Наталья Рузанова отмечает, что такие вещи – лучшее наглядное пособие:«Когда ребёнок держит в руках настоящий фрагмент или старинную посуду, он сразу чувствует разницу между стилизацией и подлинной формой. Это сильно помогает в обучении».Встреча не ограничилась передачей экспонатов. Руководитель музея Юлия Матюхина показала Наталье Рузановой коллекцию, иллюстрирующую историю гончарства в регионе, а руководитель мастерской, в свою очередь, рассказала о традиционных центрах производства керамики в Петровском районе.Часть предметов музей передал, потому что в фондах оказались дубликаты. В музее решили, что экспонаты будут полезнее в мастерской – там они станут частью образовательного процесса.Проект «Казачья керамика» продолжает объединять хранителей истории и современных мастеров. Благодаря таким инициативам традиции гончарного дела в Петровске не остаются только на витринах, а продолжают жить в новых работах и навыках молодого поколения.Фото: Андрей Захариков