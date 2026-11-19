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Фото и видео: личный блог Валентина Монина

Озинский район находится далеко от Саратова. Но именно здесь, в бескрайней степи, с 2022 года развивают необычный для региона бизнес. Местный предприниматель Валентин Монин решил, что сельское хозяйство может быть интересно не только аграриям, но и туристам. Так появился проект «Тур одного дня» — «Наше место — Озинки».«Общий объем инвестиций в проект, рассчитанный на 2022–2027 годы, составляет 50,0 млн рублей. Главная цель проекта — развитие сельского туризма и создание комплексного туристического продукта, объединяющего отдых на природе, знакомство с животноводством и местными достопримечательностями», — рассказала и.о. министра инвестиционной политики Саратовской области Вера Лазукина.Первая точка притяжения — контактная ферма в Ленинском муниципальном образовании. Здесь привычные коровы и лошади соседствуют с верблюдами, осликами, кроликами, страусами и павлинами. Гости могут погулять по территории, покормить животных, а после отправиться к местным достопримечательностям Озинского района: «синим горам», голубому озеру на меловом карьере и старым рудниковым шахтам. На обед туристам предлагают эко-завтраки и блюда из свежих фермерских продуктов.Чтобы гостям было, где остановиться, в поселке Озинки создали целую зону отдыха. Здесь уже работают два гостиничных комплекса на 50 человек (19 номеров), два кафе на 280 мест с домашней кухней и две бани. Сейчас на территории идет строительство еще одной гостиницы на 20 номеров.История проекта показывает, что даже в отдалении от областного центра можно создать востребованный турпродукт. Экскурсии на ферме начали проводить в 2024 году, а уже в 2025-м поток туристов вырос вдвое. Поездки в Озинки стали включать в свои маршруты туроператоры из Саратова.Полностью завершить проект планируют к 2027 году.Фото и видео: личный блог Валентина Монина