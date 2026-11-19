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В соответствии с решением Правления Ассоциации художественных музеев России три муниципальных музея Саратовской области официально приняты в состав профессионального объединения.Это Историко-краеведческий музей Базарно-Карабулакского района; Вольский краеведческий музей и Музейный историко-краеведческий комплекс имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова Петровского района.Ассоциация художественных музеев России объединяет художественные музеи и музеи художественной направленности Российской Федерации. Организация создана под эгидой Государственного Русского музея для защиты общих интересов участников и реализации совместных целей.- Членство в Ассоциации откроет для музеев нашего региона новые возможности для профессионального развития. Учреждения смогут участвовать в совместных проектах с ведущими музеями страны, проходить обучение, получать методическую поддержку, а также представлять собственные фондовые коллекции на межмузейных площадках. Кроме того, участие в объединении позволит сотрудникам музеев знакомиться с опытом, историей и собраниями других культурных учреждений России, укрепляя профессиональные связи и расширяя культурное сотрудничество, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.