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В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 19 ноября 2026 года с 9.00 до 12.00 в подразделениях комитета социальной поддержки населения г. Саратова сотрудниками Управления Минюста России по Саратовской области, адвокатами, нотариусами будет оказываться бесплатная юридическая помощь в следующих организованных консультационных пунктах:- подразделение по Кировскому, Фрунзенскому, Октябрьскому и Волжскому районам (по адресу: г. Саратов ул. Рахова д. 168);- подразделение по Заводскому району (по адресу: г. Саратов ул. Орджоникидзе д. 11а);- подразделение по Ленинскому району (по адресу: г. Саратов пл. Ленина д. 3).20 ноября 2026 года также с 9.00 до 12.00 бесплатную юридическую помощь можно будет получить на базе филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Саратов, ул. Киселева д. 30/34, а также в многофункциональных центрах:МФЦ в Заводском районе г. Саратова (г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. 1);МФЦ в Октябрьском районе г. Саратова (г. Саратов, ул. Советская, д. 9/30);МФЦ «Юбилейный» (г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 9);МФЦ в Кировском районе г. Саратова (г. Саратов, ул. Танкистов, д. 26 «А»);МФЦ в Ленинском районе г. Саратова (г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д. 91Д);Телефон для справок: 8 (8452) 24-52-07 (доб.215).Управление Минюста России по Саратовской области