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Фото предоставлено министерством информации и массовых коммуникаций Саратовской области

В Правительстве Саратовской области состоялась защита выпускных проектов девятого потока «Школы молодых управленцев», обучавшихся на площадке СГТУ имени Гагарина Ю.А. Несколько месяцев слушатели разрабатывали и совершенствовали инициативы, направленные на развитие и модернизацию регионального государственного управления. Наставники от органов власти сопровождали команды на протяжении всего обучения, консультировали участников и делились практическим опытом работы в ведомстве, помогая адаптировать предложенные идеи к задачам государственной службы. Результатом стали инициативы, ориентированные на решение актуальных задач региона.Под кураторством первого заместителя министра цифрового развития и связи области Анастасии Черепановой команда разработала проект «Региональная модель практического внедрения искусственного интеллекта в Саратовской области». Его цель — создание модели обучения пресс-секретарей и PR-специалистов органов власти Саратовской области практическому и безопасному использованию технологий искусственного интеллекта.В состав команды вошли Анна Квас (министерство информации и массовых коммуникаций области), Ольга Смагина (Саратовская областная организация профсоюза государственных учреждений), Павел Пинчук (Саратовская городская поликлиника № 2), Павел Резанов (АО «МОСЦКБА»), Олеся Бушуева (администрация Ровенского муниципального района).«Проект ребят включает три практические составляющие. Ребята провели входное диагностическое тестирование для определения текущего уровня компетенций госслужащих. Выявленные командой пробелы — в части промпт-инжиниринга, верификации данных и соблюдения норм информационной безопасности легли в основу проектируемой модели обучения.Второе - разработана структура обучающей программы, определены эксперты. Упор в обучении сделан на практическом применении ИИ.Результатом работы команды стал разработанными ими чат-бот в Макс как "коробочное" решение из собранных и проверенных ИИ-инструментов с набором готовых запросов под разного рода задачи. Проект получился законченным и отличается высокой технической проработанностью», — отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова.Свою оценку проекту команды дал советник министра информации и массовых коммуникаций Саратовской области Александр Шугаев: «Реализация проекта позволит специалистам пресс-служб увереннее использовать современные цифровые инструменты, повысить качество и сократить время подготовки материалов. При этом важно сохранить творческий подход к рабочим процессам, избегая шаблонности».Сотрудники минцифры выступили не только в числе кураторов, но и участников Школы молодых управленцев. Референт ведомства Татьяна Доценко вместе со своей командой представила проект «Промышленный туризм как инструмент системной профориентации молодежи на базе предприятий региона». Предложение направлено на создание единого регионального информационного портала, который помогал бы молодым людям знакомиться с производственным процессом и узнавать о востребованных вакансиях на предприятиях Саратовской области.