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- Подготовка к премьере идет в непростых, но творческих условиях. Пока в здании театра оперетты в Энгельсе продолжается капитальный ремонт репетиционный процесс развернулся сразу на трех площадках. В финальную неделю перед премьерой весь творческий коллектив соберется на исторической сцене саратовского ТЮЗа — именно здесь спектакль обретет свою окончательную сценическую форму, - рассказал директор театра Виталий Емельянов.На площадке ТЮЗа уже монтируются декорации, создается световая партитура и проходят репетиции с оркестром. Каждый день приближает коллектив к долгожданной встрече со зрителями и новой постановке, посвященной мужеству, верности долгу и силе человеческого духа.Спектакль «Два капитана» реализуется в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.