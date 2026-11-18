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Фото: министерство образования Саратовской области

Министр образования Саратовской области Александр Блатман выступил на Правительственном часе областной Думы с докладом о реализации федерального проекта «Профессионалитет». За время участия региона в проекте сформировано 9 отраслевых кластеров, которые объединили 9 базовых колледжей, 29 сетевых учреждений и 66 предприятий реального сектора экономики. Сегодня по более чем 150 программам в этих кластерах обучается 27 тысяч студентов, а их материально-техническая база максимально приближена к реальным производственным условиям.Ключевым показателем эффективности проекта министр назвал успешную интеграцию студентов в экономику региона. «Закон закрепил кластерную модель, где работодатели участвуют в обучении и оценке студентов с первого курса, - отметил Александр Блатман. - Это позволяет готовить специалиста под конкретное рабочее место. По данным Роструда, уже более 86 процентов выпускников успешно работают на первом рабочем месте по полученной специальности».Важным этапом развития системы стало внедрение демонстрационного экзамена в качестве базовой формы государственной итоговой аттестации. В текущем году такую аттестацию в реальных рабочих условиях прошли почти 10 тысяч студентов, а результаты экзамена теперь официально признаются в системе независимой оценки квалификаций, что упрощает трудоустройство выпускников.Стратегической задачей министерства остается выстраивание бесшовной траектории от школы до предприятия и повышение престижа рабочих профессий. В каждом колледже - участнике проекта разработаны карьерные карты, которые еще на этапе поступления показывают абитуриенту перспективы роста и уровень дохода. Совместная работа государства, бизнеса и образовательных организаций позволяет удерживать мотивированную молодежь в регионе и обеспечивать предприятия Саратовской области квалифицированными кадрами.