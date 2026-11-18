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Стоимость патента, уплачиваемого трудовыми мигрантами, устанавливается с 2014 года и зависит от коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, и приближена к размеру НДФЛ жителя области. Законопроектом предлагается установить в 2027 году региональный коэффициент в размере 2,905, ежемесячная стоимость патента для трудового мигранта составит 10479 рублей, что на 1056 рублей больше платежа этого года.Все средства, полученные от выданных патентов, идут в областной бюджет.Согласно федеральному законодательству, коэффициент принимается единый и распространяется на все сферы экономической деятельности и на все виды профессий, дифференциация не предполагается.Напоминаем, патенты должны приобретать трудовые мигранты, приезжающие из стран с безвизовым режимом въезда на территорию Российской Федерации.По итогам заседания комитета законопроект вынесен на очередное заседание регионального парламента.