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По инициативе Музея Победы жители Саратовской области увидят выставку о маршале Жукове

Новости
Министерство культуры Саратовской областиМинистерство культуры Саратовской области

17 ноября на площадке Саратовского областного музея краеведения откроется мультимедийный выставочный проект «Маршал Победы. 130 лет». По инициативе Музея Победы выставка демонстрируется в рамках работы Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Акция приурочена к празднованию 130-летия со дня рождения Георгия Жукова.

«Выставка представляет Георгия Константиновича не только как одного из самых ярких и талантливых полководцев XX века, гениального стратега, который внес огромный вклад в Победу над нацизмом, но и как человека, наделенного добротой, честностью, принципиальностью, порядочностью, мужеством, смелостью, со своими убеждениями, переживаниями и повседневными привычками», — подчеркнули в Музее Победы.

В экспозиции представлены оцифрованные экспонаты из семейных архивов потомков полководца и материалы из фондов Музея Победы. Это фотографии, документы и исторические справки, которые освещают различные этапы жизненного пути Георгия Константиновича – детство, учебу, участие в Первой мировой и Гражданской войнах, события на Халхин-Голе, крупнейшие сражения Великой Отечественной, а также послевоенные годы.

«Выставка «Маршал Победы. 130 лет» стала одним из ключевых проектов в рамках программы празднования 130-летия Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, которое мы будем отмечать 1 декабря 2026 года», — отметили в Музее Победы.

Всего же выставку увидят жители более 40 регионов нашей страны – от Республики Крым до Хабаровского края. Проект продлится до конца 2026 года. Выставка «Маршал Победы. 130 лет» — это совместный проект Музея Победы и Автономной некоммерческой организации «Центр исторических проектов «Наши Традиции», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Все желающие смогут посетить выставку до 15 декабря 2026 года.