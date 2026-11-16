По инициативе Музея Победы жители Саратовской области увидят выставку о маршале Жукове

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Министерство культуры Саратовской области

17 ноября на площадке Саратовского областного музея краеведения откроется мультимедийный выставочный проект «Маршал Победы. 130 лет». По инициативе Музея Победы выставка демонстрируется в рамках работы Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Акция приурочена к празднованию 130-летия со дня рождения Георгия Жукова.«Выставка представляет Георгия Константиновича не только как одного из самых ярких и талантливых полководцев XX века, гениального стратега, который внес огромный вклад в Победу над нацизмом, но и как человека, наделенного добротой, честностью, принципиальностью, порядочностью, мужеством, смелостью, со своими убеждениями, переживаниями и повседневными привычками», — подчеркнули в Музее Победы.В экспозиции представлены оцифрованные экспонаты из семейных архивов потомков полководца и материалы из фондов Музея Победы. Это фотографии, документы и исторические справки, которые освещают различные этапы жизненного пути Георгия Константиновича – детство, учебу, участие в Первой мировой и Гражданской войнах, события на Халхин-Голе, крупнейшие сражения Великой Отечественной, а также послевоенные годы.«Выставка «Маршал Победы. 130 лет» стала одним из ключевых проектов в рамках программы празднования 130-летия Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, которое мы будем отмечать 1 декабря 2026 года», — отметили в Музее Победы.Всего же выставку увидят жители более 40 регионов нашей страны – от Республики Крым до Хабаровского края. Проект продлится до конца 2026 года. Выставка «Маршал Победы. 130 лет» — это совместный проект Музея Победы и Автономной некоммерческой организации «Центр исторических проектов «Наши Традиции», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Все желающие смогут посетить выставку до 15 декабря 2026 года.