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Общественница Алла Фетисова отметила принципиальную позицию Романа Бусаргина по всесторонней поддержке семей с детьми

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По информации пресс-службы Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»По информации пресс-службы Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»

Региональный координатора проекта Единой России «Крепкая семья» Алла Фетисова поддержала переизбрание секретарем реотделения партии Романа Бусаргина.

«В ходе сегодняшней конференции был переизбран секретарь реготделения Роман Викторович Бусарин. Отдельное хочется отметить, его принципиальную позицию по всесторонней поддержке семей с детьми и многодетных. Благодаря такой позиции в регионе действут целый ряд мер поддержки семей с детьми. Эта работа будет и дальше продолжена. Тем более Роман Бусаргин всегда открыт к диалогу с родительским сообществом и призывает вносить свои предложения и инициативы по улучшению демографической политики региона»,
- поделилась региональный координатор проекта Единой России «Крепкая семья» Алла Фетисова.