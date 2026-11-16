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Хвалынский ТИЦ получил спецприз на финале премии «Маршрут года»

Новости
Министерство культуры Саратовской областиМинистерство культуры Саратовской области


В ноябре в Нижнем Новгороде прошёл финал XIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» — одно из самых значимых событий в сфере туризма. В рамках финала участники защищали проекты, общались с экспертами и обменивались опытом.

В этом году на конкурс поступило 372 проекта из 96 регионов России и Республики Беларусь. После отборочных этапов в финал вышли 257 проектов из 41 региона. И в этом большом списке проектов особое место занял Хвалынск.

Руководитель ТИЦ "Визит Хвалынск" Александра Панишева презентовала проект Хвалынского краеведческого музея в номинации "Лучшая музейная экскурсия или маршрут" 2026.

Экскурсия рассказывает об истории города через арт объекты: красный конь, муралы, фламинго, оранжерея - стали символами истории Хвалынска.

Руководитель ТИЦа "Визит Хвалынск" Александра Панишева стала лауреатом в специальной номинации «За энтузиазм в продвижении территории через призму искусства», а проект Хвалынского краеведческого музея стал финалистом в номинации «Лучший музейный маршрут или экскурсия 2026 года».

Эксперты отметили, что Хвалынск умеет удивлять, соединять историю и современное искусство, чтобы рассказать о себе.