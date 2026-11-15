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Память, которая объединяет: Государственный фонд «Защитники Отечества» продолжает работу по увековечению памяти героев  

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По информации филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской областиПо информации филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области

Сохранение памяти о защитниках Родины и событиях специальной военной операции — важнейшая задача Государственного фонда «Защитники Отечества». Филиалы фонда во всех регионах России реализуют творческие, просветительские и культурно-исторические проекты, направленные на увековечение подвигов героев и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Увековечение памяти погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих – одно из основных направлений работы фонда «Защитники Отечества». Для нас важно сохранить для потомков не только имена героев, но и их истории, как пример самоотверженности и служения Родины»,
– отметил руководитель саратовского филиала фонда Денис Белоусов.
 
Эта работа активно ведется и в Саратовской области. При содействии регионального филиала фонда «Защитники Отечества» одному из скверов в Заводском районе Саратова было присвоено имя старшего лейтенанта Александра Лыгина. Это место, которое стало данью уважения герою и напоминанием о его подвиге для всех земляков.
 
Память о погибших живет также в спортивных и творческих инициативах. На площадке гимназии «Авиатор» прошёл товарищеский волейбольный турнир, посвященный памяти участника специальной военной операции Женисбека Абулхаирова. Спортивно-патриотическое мероприятие, организованное саратовским отделением «Союза Отцов» и областным филиалом фонда, объединило школьников вокруг имени героя, став для них примером мужества и товарищества.
 
Также не остается без внимания увековечение памяти земляков в учебных заведений, где они учились. В саратовской школе №76 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь гвардии младшего сержанта Эльсевара Мамедова, погибшего в ходе СВО. В начале 2025 года он погиб в бою, посмертно награжден орденом Мужества. Позже в школе открыли «Парту Героя» в память о выпускнике — теперь за ней будут сидеть ученики, для которых имя Эльсевара Мамедова станет символом верности долгу и любви к Родине.
 
Эти примеры показывают: память о героях становится неотъемлемой частью жизни Саратовской области, объединяя поколения и воспитывая молодежь на достойных примерах.