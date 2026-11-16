Семинар по рукопашному бою и вручение парашютных знаков состоялись в школе № 43 имени В.Ф. Маргелова

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В спортивном зале МОУ «СОШ № 43 им. В.Ф. Маргелова» состоялся семинар по рукопашному бою. Его участниками стали воспитанники казачьих классов, военно-патриотических клубов, учащиеся школ Заводского района и представители студенческой молодежи. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Нам есть чем гордиться, нам есть что защищать!» при поддержке Правительства Саратовской области.Семинар объединил несколько поколений будущих защитников Отечества: юных казаков, воспитанников военно-патриотических клубов, школьников и студентов. Участники отрабатывали приемы рукопашного боя, развивали выносливость, дисциплину и командный дух – качества, которые неразрывно связаны с патриотическим воспитанием молодежи.Особым моментом мероприятия стало вручение парашютных знаков ребятам, совершившим парашютный прыжок в аэроклубе им. Ю.А. Гагарина ДОСААФ России. Награда стала заслуженным признанием их смелости, выдержки и готовности преодолевать себя.