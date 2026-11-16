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17:00 | 16 ноября
По инициативе Музея Победы жители Саратовской области увидят выставку о маршале Жукове
16:16 | 16 ноября
В Балашове благоустроили сквер и памятную зону в честь легендарного летчика
12:19 | 16 ноября
Хвалынский ТИЦ получил спецприз на финале премии «Маршрут года»
11:06 | 16 ноября
Семинар по рукопашному бою и вручение парашютных знаков состоялись в школе № 43 имени В.Ф. Маргелова
09:07 | 16 ноября
«Серебряные» волонтеры Саратова изготовили обереги для участников СВО
15:30 | 14 ноября
Общественница Алла Фетисова отметила принципиальную позицию Романа Бусаргина по всесторонней поддержке семей с детьми
13:01 | 14 ноября
Память, которая объединяет: Государственный фонд «Защитники Отечества» продолжает работу по увековечению памяти героев  
11:25 | 14 ноября
Губернатор Роман Бусаргин переизбран секретарем регионального отделения «Единой России»
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Семинар по рукопашному бою и вручение парашютных знаков состоялись в школе № 43 имени В.Ф. Маргелова

Новости
Семинар по рукопашному бою и вручение парашютных знаков состоялись в школе № 43 имени В.Ф. Маргелова


В спортивном зале МОУ «СОШ № 43 им. В.Ф. Маргелова» состоялся семинар по рукопашному бою. Его участниками стали воспитанники казачьих классов, военно-патриотических клубов, учащиеся школ Заводского района и представители студенческой молодежи. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Нам есть чем гордиться, нам есть что защищать!» при поддержке Правительства Саратовской области.

Семинар по рукопашному бою и вручение парашютных знаков состоялись в школе № 43 имени В.Ф. Маргелова

Спорт, мужество и преемственность поколений

Семинар объединил несколько поколений будущих защитников Отечества: юных казаков, воспитанников военно-патриотических клубов, школьников и студентов. Участники отрабатывали приемы рукопашного боя, развивали выносливость, дисциплину и командный дух – качества, которые неразрывно связаны с патриотическим воспитанием молодежи.

Семинар по рукопашному бою и вручение парашютных знаков состоялись в школе № 43 имени В.Ф. Маргелова

Семинар по рукопашному бою и вручение парашютных знаков состоялись в школе № 43 имени В.Ф. Маргелова

Парашютные знаки – за смелость и решительность

Особым моментом мероприятия стало вручение парашютных знаков ребятам, совершившим парашютный прыжок в аэроклубе им. Ю.А. Гагарина ДОСААФ России. Награда стала заслуженным признанием их смелости, выдержки и готовности преодолевать себя.