В Балашове благоустроили сквер и памятную зону в честь легендарного летчика

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Фото администрации Балашовского района

В этом году в Балашове благоустроили сквер в историческом центре города, сделав эту территорию новой уютной зоной отдыха. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Президента Владимира Путина.Сквер на улице Рабочей разделили на тематические зоны: зеленая территория, тротуары, детская игровая площадка. Отдельного внимания заслуживают стенды, посвященные Герою Советского Союза, летчику-испытателю Юрию Гарнаеву. Этот уроженец Балашова участвовал в советско-японской войне, затем многие годы трудился летчиком-испытателем, пилотируя новейшие самолеты и вертолеты, участвовал в подготовке первых советских космонавтов.«Благодаря федеральному проекту в районах благоустраиваются различные общественные территории, создаются новые точки притяжения в наших городах и поселках. Очень важно, чтобы в последствии эти пространства не только сохранялись в хорошем состоянии, но и развивались, отвечая на запросы жителей», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.