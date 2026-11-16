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«Серебряные» волонтеры Саратова изготовили обереги для участников СВО

Новости
Фото предоставлено министерством труда и социальной защиты Саратовской областиФото предоставлено министерством труда и социальной защиты Саратовской области

В отделении дневного пребывания комплексного центра соцобслуживания населения города Саратова прошел мастер-класс по созданию традиционных кукол-Травниц. Участниками стали «серебряные» волонтеры и получатели социальных услуг, которые совместно изготовили обереги для отправки бойцам на передовую. Куклы наполняются душистыми травами – мятой, чабрецом и душицей – и служат символом заботы, тепла родного дома и поддержки.

Во время занятия участницы освоили технику обережного рукоделия, используя натуральные материалы: льняные и хлопковые лоскуты, нити и сушеные травы. Волонтеры отметили, что процесс создания куклы позволяет передать частичку своего тепла и напомнить солдатам о том, что их ждут и ценят. Деятельность добровольцев старшего поколения поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья».

Валентина Александровна, «серебряный» волонтер: «Когда крутишь лоскуток, будто передаешь частичку своего тепла. Хочется, чтобы там, вдали от дома, ребята почувствовали: о них помнят, их ценят, их ждут».