В Саратовской области обсудили подготовку специалистов в сфере демографии

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Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова в ходе рабочей поездки в Саратовскую область провела совещание в Центре развития кадрового потенциала в сфере демографии.В совещании приняли участие министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов, заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер, ректор СГУ Алексей Чумаченко и представители ректората.Ключевым вопросом повестки стало обсуждении работы Центра, который был создан в июне текущего года на базе Национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.Анна Кузнецова подчеркнула, что развитие кадрового потенциала становится одной из ключевых задач государственной демографической политики. Работа в этом направлении идёт в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, в том числе по разработке федеральных государственных образовательных стандартов в области демографии и подготовки квалифицированных специалистов.«Нам нужно обсудить различные варианты взаимодействия для того, чтобы исследования, проводимые в Саратовской области, а также изучение реакции на принимаемые меры поддержки могли быть учтены на федеральном уровне. Это позволит нам опираться на ваш опыт и отбирать лучшие предложения», - подчеркнула Анна Юрьевна.Отметим, работа по формированию сети региональных центров развития кадрового потенциала продолжается. Сейчас в России работают 12 подобных центров, ещё два будут открыты в ближайшее время в Симферополе и Республике Мордовия.