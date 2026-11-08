8 ноября 2026 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
18:00 | 06 ноября
Жителей Саратова приглашают на Театральную площадь за свежими мясом и рыбой
17:36 | 06 ноября
В Саратовской области обсудили подготовку специалистов в сфере демографии
17:35 | 06 ноября
От 3D-моделей к полетам: юные инженеры Петровска осваивают цифровые технологии
17:00 | 06 ноября
В Петровском районе открыты три новых модульных ФАПа
16:30 | 06 ноября
От 3D-моделей к полетам: юные инженеры Петровска осваивают цифровые технологии
16:05 | 06 ноября
В Хвалынской школе-интернате День народного единства отметили кулинарным мастерством
12:30 | 06 ноября
Пушкинская библиотека стала образцом эффективности в рамках нацпроекта
11:41 | 06 ноября
В Саратовской области подвели итоги марафона «Неделя добра»
11:10 | 06 ноября
Два золота, серебро и бронза: саратовская сыроварня стала призером международного конкурса «Open Cheese 2026»
17:28 | 05 ноября
Делегация Саратовской области приняла участие в международной неделе «Народы России» в Москве  
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
От психологической помощи до собственного дела
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области обсудили подготовку специалистов в сфере демографии

Новости
В Саратовской области обсудили подготовку специалистов в сфере демографии

 
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова в ходе рабочей поездки в Саратовскую область провела совещание в Центре развития кадрового потенциала в сфере демографии.

В совещании приняли участие министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов, заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер, ректор СГУ Алексей Чумаченко и представители ректората.

Ключевым вопросом повестки стало обсуждении работы Центра, который был создан в июне текущего года на базе Национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Анна Кузнецова подчеркнула, что развитие кадрового потенциала становится одной из ключевых задач государственной демографической политики. Работа в этом направлении идёт в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, в том числе по разработке федеральных государственных образовательных стандартов в области демографии и подготовки квалифицированных специалистов.

«Нам нужно обсудить различные варианты взаимодействия для того, чтобы исследования, проводимые в Саратовской области, а также изучение реакции на принимаемые меры поддержки могли быть учтены на федеральном уровне. Это позволит нам опираться на ваш опыт и отбирать лучшие предложения», - подчеркнула Анна Юрьевна.

Отметим, работа по формированию сети региональных центров развития кадрового потенциала продолжается. Сейчас в России работают 12 подобных центров, ещё два будут открыты в ближайшее время в Симферополе и Республике Мордовия.