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От 3D-моделей к полетам: юные инженеры Петровска осваивают цифровые технологии

Новости
От 3D-моделей к полетам: юные инженеры Петровска осваивают цифровые технологии


В рамках проекта «Мобилизация патриотизма 2.0» петровского казачества на базе центра «Точка роста» продолжаются занятия по 3D-моделированию. Учащиеся погружаются в мир цифрового проектирования, готовясь к следующему важному этапу – сборке и пилотированию квадрокоптеров.

Погружение в профессиональный софт

На очередном занятии ребята продолжили освоение программы Blender. В ходе практической работы школьники познакомились с процессом создания объёмных фигур, изучили базовые элементы 3D-моделирования: понятие рёбер, приёмы выравнивания объектов и техники сглаживания поверхностей.

От 3D-моделей к полетам: юные инженеры Петровска осваивают цифровые технологии

Эти навыки формируют у школьников основы цифрового проектирования и развивают пространственное мышление, необходимое для будущих инженеров и конструкторов.

От 3D-моделей к полетам: юные инженеры Петровска осваивают цифровые технологии

Следующий шаг – небо

Следующим этапом образовательной программы станет переход от виртуальных моделей к реальной технике. Учащиеся освоят сборку и запуск квадрокоптеров: получат практические навыки работы с электроникой и механикой, научатся настраивать и пилотировать беспилотные летательные аппараты.

От 3D-моделей к полетам: юные инженеры Петровска осваивают цифровые технологии

Поддержка президентского фонда

Реализация этого образовательного трека стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Именно она обеспечивает доступ к современному оборудованию и передовым методикам обучения, позволяя школьникам получать востребованные технические компетенции.