В Петровском районе открыты три новых модульных ФАПа

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В Петровском районе введены в эксплуатацию три новых модульных фельдшерско-акушерских пункта в сёлах Берёзовка, Ножкино и Новодубровка. Объекты построены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Новые медицинские учреждения уже получили лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности. Все ФАПы полностью укомплектованы современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания качественной первичной помощи, и обеспечены квалифицированным медицинским персоналом. Пункты уже принимают первых пациентов.Также в каждом новом ФАПе организована розничная торговля лекарственными препаратами. В каждом пункте имеется в наличии минимальный ассортимент жизненно важных лекарственных средств, что значительно повышает доступность лекарственной помощи для жителей отдалённых сёл.«Программа модернизации направлена на совершенствование первичной медико-санитарной помощи жителям сельских населённых пунктов, и новые современные и комфортные подразделения — яркое тому подтверждение. Их открытие создало благоприятные условия для работы и оказания медицинской помощи жителям», — отметила главный врач Петровской РБ Галина Вольф.С открытием новых объектов общее количество модульных ФАПов на территории Петровского района достигло семи. Кроме того, в районе успешно функционирует одна модульная амбулатория, что формирует единую и доступную сеть первичного здравоохранения.