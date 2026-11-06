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Пушкинская библиотека стала образцом эффективности в рамках нацпроекта

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Пушкинская библиотека стала образцом эффективности в рамках нацпроекта

 
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина продемонстрировала впечатляющие результаты в рамках федерального проекта «Производительность труда». За два месяца команда «Пушкинки» под руководством наставника Михаила Кожухова не только внедрила два федеральных «коробочных решения», но и разработала три собственные практики.
 
Важным шагом стало создание умной навигации. Яркие указатели, объединённые с эвакуационными схемами, сделали пространство библиотеки интуитивно понятным. Удобство оценили читатели на 9 баллов из 10. Одновременно библиотека кардинально перестроила процесс планирования мероприятий: переход на «Яндекс Календарь» и единый шаблон позволил сократить сбор планов с 36 до 8 часов, а актуализацию расписания — с 25 до 2 минут. Теперь вся информация о загруженности залов, ответственных лицах и аннотациях собрана в единой системе, что полностью исключило накладки.
 
Не менее значимые изменения коснулись учёта творческих работ. Благодаря электронной базе с фотографиями и маркировке шкафов найти нужную поделку или рисунок теперь можно за 3 минуты вместо 15. Оптимизировали и отчётность. Единый формат региональной таблицы с автоматическими проверками и наглядными диаграммами сократил время на её заполнение с 16 до 3 минут.
 
Итоги проделанной работы представили на итоговом совещании, к которому в онлайн-формате присоединились коллеги из Энгельса, Самарской области и руководители детских библиотечных систем Саратовской области. Директор библиотеки Наталия Абрамова с удовлетворением отметила, что все поставленные задачи выполнены, и обозначила новую цель — развивать методическую работу и делиться накопленным опытом, выступая в роли центра компетенций.
 
Высокую оценку проекту дали и почётные гости. Вероника Алексеева из Роскультпроекта назвала «Пушкинку» отличным примером для подражания, а Ирина Мельникова из министерства культуры Саратовской области подтвердила готовность региона поддержать масштабирование успешных практик. Теперь освободившееся от рутины время библиотекари посвящают самому важному — живому общению с читателями.
 