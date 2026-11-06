Школьники знакомятся с профессиями в сфере беспилотных технологий  

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Участникам рассказали об отечественных разработках, показали пункт управления беспилотниками и познакомили с работой инженеров, конструкторов и программистов.В Саратовской области школьники также осваивают направление на практике. В 2026 году мобильный детский технопарк «Кванториум» провёл профессиональные пробы «От винта до фюзеляжа» для учащихся Красноармейского, Марксовского и Аткарского районов. Ребята познакомились с профессией слесаря-сборщика летательных аппаратов и основами беспилотных технологий.Занятие прошло в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее» и курса «Россия – мои горизонты» при поддержке Минпросвещения России. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодёжь и дети».На платформе «Билет в будущее» школьники могут пройти опрос «Мои способности. Технические способности» и определить дальнейшие шаги в выборе профессии.