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12:30 | 06 ноября
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11:41 | 06 ноября
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17:28 | 05 ноября
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17:20 | 05 ноября
Школьники знакомятся с профессиями в сфере беспилотных технологий  
15:30 | 05 ноября
В Саратове пройдёт форум, который объединит ремесленников, бизнес, музеи и органы власти
14:39 | 05 ноября
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12:50 | 05 ноября
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Школьники знакомятся с профессиями в сфере беспилотных технологий  

Новости

Как устроены беспилотные системы, где применяются дроны и какие специалисты создают технологии будущего – об этом узнали саратовские школьники на профориентационном занятии «Россия технологическая: инженерия и беспилотные системы».

Участникам рассказали об отечественных разработках, показали пункт управления беспилотниками и познакомили с работой инженеров, конструкторов и программистов.
 
В Саратовской области школьники также осваивают направление на практике. В 2026 году мобильный детский технопарк «Кванториум» провёл профессиональные пробы «От винта до фюзеляжа» для учащихся Красноармейского, Марксовского и Аткарского районов. Ребята познакомились с профессией слесаря-сборщика летательных аппаратов и основами беспилотных технологий.
 
Занятие прошло в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее» и курса «Россия – мои горизонты» при поддержке Минпросвещения России. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодёжь и дети».
 
На платформе «Билет в будущее» школьники могут пройти опрос «Мои способности. Технические способности» и определить дальнейшие шаги в выборе профессии.
 