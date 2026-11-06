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Делегация Саратовской области приняла участие в международной неделе «Народы России» в Москве  

Новости
Делегация Саратовской области приняла участие в международной неделе «Народы России» в Москве  

В Москве прошла международная неделя «Народы России». Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, было направлено на привлечение внимания к вопросам сохранения культурного многообразия, межнационального согласия и традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и собрало представителей всех субъектов Российской Федерации. Делегацию Саратовской области на форуме возглавил вице-губернатор - руководитель аппарата Губернатора области Михаил Исаев.
 
В состав делегации региона вошли члены Совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при Губернаторе области, представители Общественной палаты региона, активисты регионального отделения Ассамблеи народов России.
 
Программа международной недели отличалась разнообразием форматов. В течение трех дней в рамках форума прошла серия панельных и пленарных заседаний, а также Всероссийский семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики. Отдельное внимание было уделено образовательным и просветительским инициативам - лекторию «Урок молодого гражданина» и XI Международному большому этнографическому диктанту.
 
Культурные мероприятия форума включали премьерный показ документального фильма «Сибиряк», торжественный концерт и награждение победителей конкурса «СМИротворец». Программа позволила участникам из всех регионов страны обменяться лучшими практиками и наглядно продемонстрировать уникальное культурное наследие своих территорий.
 
Важным блоком деловой программы стало обсуждение вопросов сохранения и развития российского казачества. 4 ноября в рамках недели прошел Всероссийский семинар «Российское казачество», ставший ключевой площадкой для диалога о роли казачьих обществ в современной России. Участники подвели итоги исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2024–2026 гг., а также обсудили основные направления развития российского казачества до 2030 года.
 
Ключевым событием международной недели стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе выступления глава государства акцентировал внимание на важности укрепления единства многонационального народа России, поддержки традиционных ценностей и обеспечения безопасности страны.
 
Как отметили представители Саратовской области, в условиях современных вызовов именно сохранение культурного кода, межнационального мира и исторической памяти становится главным фундаментом суверенитета и дальнейшего развития страны.
 