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Два золота, серебро и бронза: саратовская сыроварня стала призером международного конкурса «Open Cheese 2026»

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Саратовская сыроварня «Fromagelle» под руководством Ирины Крайновой завевала четыре награды на Международном конкурсе сыров «Open Cheese 2026», который прошел в Казахстане в рамках Международного молочного форума.

 

 
В мероприятиях приняли участие сыроделы, фермеры, технологи, отраслевые эксперты и представители молочной индустрии из 20 стран. На конкурс было представлено более 400 образцов сыров и другой молочной продукции, которую оценивали 60 специалистов международного жюри.
 
Дегустация проходила вслепую: эксперты не знали бренда и не располагали информацией о производителе. Оценивались исключительно вкус, аромат, текстура и внешний вид.
 
Сыры, представленные саратовскими сыроварами, подтвердили свое высочайшее качество. Два образца, «Собиновский» и «Сент-мор», вышли в суперфинал и были удостоены высшей награды – медалей Super Gold. Саратовский «Камамбер» завоевал серебро, «Страккино» - бронзу.
 
Сырный конкурс «Open Cheese» проводится с 2024 года и направлен на популяризацию культуры сыра и привлечение внимания к локальным и крафтовым производителям.
 