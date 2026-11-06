В Саратовской области создадут межведомственную группу по сопровождению детей-сирот

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По словам главы региона, за последние шесть лет при федеральной поддержке удалось решить одну из самых острых социальных проблем области.«На протяжении длительного времени для нашего региона это была одна из самых сложных тем. В ряде случаев средний срок ожидания квартир данной категорией граждан в 2020 году достигал 13 лет».Он уточнил, что за шесть лет на системное решение вопроса было направлено около 17 млрд рублей. «Были обеспечены квартирами или сертификатами на их приобретение 6 797 детей-сирот. Закрыть самостоятельно такой объем регион бы не смог. Более того, такой уровень финансирования позволит в 2027 году выйти на выдачу жилья год в год», подчеркнул губернатор.Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, обратил внимание на необходимость комплексного подхода. Он отметил, что детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, необходимо сопровождать на всех этапах с момента постановки на учет, и подверг критике текущую работу органов опеки в данном направлении.В связи с этим в Саратовской области принято решение создать специальную рабочую группу при правительстве региона. «Ее задача — на межведомственном уровне систематизировать работу по поддержке и сопровождению детей-сирот в вопросах обучения, получения профессии, дальнейшей социализации и обеспечения жильем».Возглавит группу вице-губернатор Михаил Исаев. «Считаю правильным, чтобы в ее состав вошли представители министерств, различных ведомств и института Уполномоченного по правам ребенка, а также главы районов с учетом планируемой передачи им полномочий по предоставлению жилья детям-сиротам», —подчеркнул глава региона.